Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ветров Петр ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Ольга Младший Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Наталья Iii Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Мария I Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1899
Сын: Чумаков Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович
Смерть
1926