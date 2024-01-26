Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветров Петр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Ольга Младший Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Наталья Iii Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Мария I Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1899

Сын: Чумаков Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Иванович

Смерть
1926

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