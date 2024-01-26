Чумаков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти?.05.1947
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Ольга Младший Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Наталья Iii Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чумакова) Мария I Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1899
Сын: Чумаков Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна
Смерть
?.05.1947
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область