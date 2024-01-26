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Чумаков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

?.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чумаков Иван Иванович

Мать: Чумакова (Виноградова) (Дронова) Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Клочкова) Александра Ii Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Ольга Младший Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Наталья Iii Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чумакова) Мария I Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1899

Сын: Чумаков Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова (Ветрова) Анастасия Петровна

Смерть
?.05.1947
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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