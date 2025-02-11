Давыдов Степан Нестеров
мужской, родился 20.03.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.06.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДавыдов Нестер Иванов1857 г.р.
МатьДавыдова Афимья ЕфимоваДо 1859 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1877
Отец: Давыдов Нестер Иванов
Мать: Давыдова Афимья Ефимова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.06.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область