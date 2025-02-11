Давыдов Степан Нестеров 20.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Степан Нестеров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.03.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.06.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Давыдов Нестер Иванов1857 г.р.
Мать
Давыдова Афимья ЕфимоваДо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1877

Отец: Давыдов Нестер Иванов

Мать: Давыдова Афимья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.06.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте

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