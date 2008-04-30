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Тиванов Никита Андреевич
Тиванов Никита Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Тиванов Андрей Николаевич
1972 г.р.
Мать
Тиванова (Головачева) Виктория
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2008
Отец:
Тиванов Андрей Николаевич
Мать:
Тиванова Виктория
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