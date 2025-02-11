Баринов Гавриил Кузьмич 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Баринов Гавриил Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Баринов Кузьма Абрамович1812 г.р.
Мать
Баринова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Баринов Ефим Гаврилович1866 г.р.
Крысина Евдокия Гавриловна Баринова1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Баринов Кузьма Абрамович

Мать: Баринова Первая Жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Баринов Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Крысина Евдокия Гавриловна Баринова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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