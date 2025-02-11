Баринов Гавриил Кузьмич
мужской, родился 1835, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБаринов Кузьма Абрамович1812 г.р.
МатьБаринова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Баринов Ефим Гаврилович1866 г.р.
Крысина Евдокия Гавриловна Баринова1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Баринов Кузьма Абрамович
Мать: Баринова Первая Жена
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Крысина Евдокия Гавриловна Баринова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно