Баринова первая жена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Баринов Кузьма Абрамович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Баринов Кузьма Абрамович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фекла Кузьминична
Отец ребёнка: Баринов Кузьма Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно