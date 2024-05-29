Рублев Калинин Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Рублев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублева -- Наталья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Рублев Никита Калининович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рублев Андрон Калининович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1831
Дочь: Рублева Евдокия Калинина
Мать ребёнка: Рублева -- Наталья
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно