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Рублев Калинин Иванович

Место рождения

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Рублев Иван

Мать: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева -- Наталья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Рублев Мина Калининович

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Рублев Никита Калининович

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рублев Андрон Калининович

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1831

Дочь: Рублева Евдокия Калинина

Мать ребёнка: Рублева -- Наталья

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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