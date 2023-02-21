Лосберг Трина Готхардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберг Трина Готхардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1841 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лосберг Ян

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лосберг Петер

Отец ребёнка: Лосберг Ян

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лосберг Мартин

Отец ребёнка: Лосберг Ян

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Лосберг Ян

Отец ребёнка: Лосберг Ян

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грета

Отец ребёнка: Лосберг Ян

Работа или профессия
Неизвестно
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