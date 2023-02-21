Лосберг Трина Готхардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лосберг Ян
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лосберг Петер
Отец ребёнка: Лосберг Ян
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Лосберг Мартин
Отец ребёнка: Лосберг Ян
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Лосберг Ян
Отец ребёнка: Лосберг Ян
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грета
Отец ребёнка: Лосберг Ян
Работа или профессия
Неизвестно