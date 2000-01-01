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Лосберг Ян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1841 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Losberg Петер

Мать: Лосберг Трина

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лосберг Петер

Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лосберг Мартин

Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Лосберг Ян

Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грета

Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна

Работа или профессия
Неизвестно
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