Лосберг Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Losberg Петер
Мать: Лосберг Трина
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лосберг Петер
Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Лосберг Мартин
Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Лосберг Ян
Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грета
Мать ребёнка: Лосберг Трина Готхардовна
Работа или профессия
Неизвестно