Комисаров Семион Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисаров Семион Ефремов

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Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.

Отец: (Комисаров) Ефремий Петров

Мать: не указана

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: (Галова) Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Комисаров Иван Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Сын: Комисаров Василий Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Комисаров Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Комисаров Ефремий Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Комисаров Игнатий Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Комисаров Герасим Семёнов

Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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