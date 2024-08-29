Комисаров Семион Ефремов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: (Комисаров) Ефремий Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: (Галова) Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Сын: Комисаров Василий Семёнов
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Комисаров Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Комисаров Ефремий Семёнов
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Сын: Комисаров Игнатий Семёнов
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Сын: Комисаров Герасим Семёнов
Мать ребёнка: Комисарова Анна Макарова
Смерть
Неизвестно