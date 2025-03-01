Вячеславова Наталья Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1871
Сын: Вячеславов Степан Иванович
Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Вячеславова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич
Смерть
Неизвестно