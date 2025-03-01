Вячеславова Наталья Гордеевна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вячеславова Наталья Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вячеславов Иван Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Якуневская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1871

Сын: Вячеславов Степан Иванович

Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич

Якуневская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Вячеславова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич

Якуневская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Вячеславов Иван Иванович

Отец ребёнка: Вячеславов Иван Моисеевич

Якуневская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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