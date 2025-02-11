Матвей Аедреев
мужской, родился 1758, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАкулина Моисеева1726 г.р.
ОтецЧачадей Куманяев Андрей Егоров1729 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Чачадей Куманяев Андрей Егоров
Мать: Акулина Моисеева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область