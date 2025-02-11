Матвей Аедреев 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Аедреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1758, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Акулина Моисеева1726 г.р.
Отец
Чачадей Куманяев Андрей Егоров1729 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Чачадей Куманяев Андрей Егоров

Мать: Акулина Моисеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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