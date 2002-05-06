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Нерода Виктория Петровна
Нерода Виктория Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.2002
Пол
Женский
Отец
Нерода Пётр Алексеевич
1965 г.р.
Мать
Нерода (Морозова) Наталья Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2002
Отец:
Нерода Пётр Алексеевич
Мать:
Нерода Наталья Владимировна
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