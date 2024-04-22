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Екатерина Никифоровна

Место рождения

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.08.1898 ст.

Муж: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1901 ст.

Сын: Гришин Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Сын: Гришин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Гришин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Сын: Гришин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.

Дочь: Гришина Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.

Дочь: Гришина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1917 ст.

Сын: Гришин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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