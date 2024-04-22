Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
03.08.1898 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Сын: Гришин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.
Дочь: Гришина Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
09.08.1914 ст.
Дочь: Гришина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
26.09.1917 ст.
Отец ребёнка: Гришин Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно