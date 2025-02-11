Ирина Антонова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Антон Васильев1825 г.р.
Дети
Прасковья Антонова1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Васильев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Антон Васильев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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