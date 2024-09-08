Алексеев Николай Викторович 04.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953

Отец: Алексеев Виктор Фёдорович

Мать: Алексеева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Ширанкова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
27.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Ширанкова) Галина Владимировна

Посёлок Коминтерн, Тамбовская область

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