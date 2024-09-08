Алексеев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1953
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953
Отец: Алексеев Виктор Фёдорович
Мать: Алексеева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Ширанкова) Галина Владимировна
Посёлок Коминтерн, Тамбовская область