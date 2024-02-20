Федорченко (Корсунова) Ульяна /Юлиания / Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Корсунова) Ульяна /Юлиания / Силина

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Корсун Сила Иванович

Мать: Корсун Анастасия Филипповна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Рождение ребёнка
30.06.1918

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1922

Сын: Федорченко Иван Антонович

Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич

УССР Сталинская обл.,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Антоний Васильевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Смерть
1974
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Краснодиманский р-н с.Кривая Лука
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