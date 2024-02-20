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(Федорченко) Мария Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.06.1918

Дата смерти

22.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1918

Отец: Федорченко Антоний Васильевич

Мать: Федорченко Ульяна /Юлиания / Силина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.09.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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