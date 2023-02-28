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Михайлин Константин Уаров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.05.1860

Дата смерти

01.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1860

Отец: Михайлин Уар Понтелеев

Мать: Прасковья Степанова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1879

Жена: Михайлина Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Мария Константинова

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
04.09.1888

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1891

Сын: Михайлин Илья Константинов

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1895

Сын: Михайлин Иван Константинов

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: Мария Константинова

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1901

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.08.1909
Причина смерти: От воспаления почек
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