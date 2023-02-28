Михайлин Константин Уаров
Место рождения
Дата рождения21.05.1860
Дата смерти01.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1860
Отец: Михайлин Уар Понтелеев
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
11.05.1879
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Мария Константинова
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
04.09.1888
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
18.07.1891
Сын: Михайлин Илья Константинов
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
02.06.1895
Сын: Михайлин Иван Константинов
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
30.01.1898
Дочь: Мария Константинова
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
15.03.1901
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Михайлина Агриппина Федорова
Смерть
01.08.1909
Причина смерти: От воспаления почек