Куранов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1917 ст.
Дата смерти09.06.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917 ст.
Восприемники: казаки Андрей Иванович Елизаров и Ульяния Адрианова Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 61 номер 110
Смерть
09.06.1918 ст.
Умер сын Михаил от гастроэнтерита в возрасте 9 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 12 номер 43