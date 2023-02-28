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Куранов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.09.1917 ст.

Дата смерти

09.06.1918 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917 ст.

Отец: Куранов Григорий Михайлович

Мать: Куранова Любовь Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Иванович Елизаров и Ульяния Адрианова Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 61 номер 110
Смерть
09.06.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын Михаил от гастроэнтерита в возрасте 9 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-98 файл 12 номер 43
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