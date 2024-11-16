Логинов Артемий Михайлович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Артемий Михайлович

Логинов Артемий Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839

Дата смерти

18.05.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Логинов Михаил Логинович

Мать: 1 жена Михаила Логиновича

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Логинов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1872 ст.

Дочь: (Логинова) Агапья Артемьевна

Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мынова (Логинова) Евдокия Артемьевна

Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.05.1916 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.