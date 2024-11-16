Логинов Артемий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти18.05.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
12.04.1872 ст.
Дочь: (Логинова) Агапья Артемьевна
Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мынова (Логинова) Евдокия Артемьевна
Мать ребёнка: Логинова (Логинова) Екатерина Евсеевна
Смерть
18.05.1916 ст.