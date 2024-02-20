Чорабай Николай Артемович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Чорабай Артем Лазаревич
Мать: Екатерина Саввична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чорабай Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: Чорабай Кирикия Михайловна
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно