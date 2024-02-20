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Чорабай Николай Артемович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Чорабай Артем Лазаревич

Мать: Екатерина Саввична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Чорабай Кирикия Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чорабай Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: Чорабай Кирикия Михайловна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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