Чорабай (Тохтамыш) Кирикия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорабай (Тохтамыш) Кирикия Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873

Отец: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать: Тохтамыш Александра Козьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1895

Муж: Чорабай Николай Артемович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чорабай Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Чорабай Николай Артемович

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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