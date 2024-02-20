Чорабай (Тохтамыш) Кирикия Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1873
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
29.10.1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Сын: Чорабай Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Чорабай Николай Артемович
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно