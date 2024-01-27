Коннова Аксинья
Место рожденияСеление Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Коннов Konnoff Василий Андреевич
Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Коннов Konnoff Иван Андреевич
Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно