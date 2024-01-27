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Коннова Аксинья

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Коннов Konnoff Василий Андреевич

Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Коннов Konnoff Иван Андреевич

Отец ребёнка: Коннов Konnoff Андрей

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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