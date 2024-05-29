Сиднев Василий (младший) Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти08.10.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1766
Отец: Тимофей Федорович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 16 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
До 1791
Жена: Елена Анкудиновна
Рождение ребёнка
07.11.1791 ст.
Дочь: Сиднева Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Елена Анкудиновна
дата крещения - 07.11.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянина Петра Тимофеевича дочь девка Марья Источник: Архив Госуд... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 24 года, жена - Елена Анкудиновна, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1793 ст.
Сын: Сиднев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Елена Анкудиновна
дата крещения - 30.01.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села и ведомства крестьянин Василий Тимофеевич [старший] Источник: Архив ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 26 лет, жена - Елена Анкудинова, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 27 лет, жена - Елена Анкудиновна, 27 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
08.10.1820 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 59 причина - натурально Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив... Показать все