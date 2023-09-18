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Матрёна Николаевна
Матрёна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Спирин Николай Романович
Мать
Спирина (Титов) Матрёна Егоровна (Георгиевна)
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Спирин Николай Романович
Мать:
Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)
Смерть
Неизвестно
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