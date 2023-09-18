Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Спирин Николай Романович

Мать: Спирина Матрёна Егоровна (Георгиевна)

Смерть
Неизвестно
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