Новиков Игнат Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Игнат Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2022

Отец: не указан

Мать: Новикова Анастасия Юрьевна

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