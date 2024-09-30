Тикка Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1913
Муж: Тикка Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1915
Сын: Тикка Иван Петрович
Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: (Тикка) Анна-Мария Петровна
Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1919
Дочь: (Тикка) Айно-Елена Петровна
Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1922
Сын: Тикка Абрам Петрович
Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович
Смерть
Неизвестно