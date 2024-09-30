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Тикка Екатерина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1913

Муж: Тикка Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1915

Сын: Тикка Иван Петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: (Тикка) Анна-Мария Петровна

Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1919

Дочь: (Тикка) Айно-Елена Петровна

Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1922

Сын: Тикка Абрам Петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Иванович

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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