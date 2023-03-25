Толстухин Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстухин Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Толстухин Иван Степанович

Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лабутина Мария Степановна

Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстухин Леонид Степанович

Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна

Смерть
1934
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