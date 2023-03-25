Толстухин Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1920
Сын: Толстухин Иван Степанович
Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна
Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лабутина Мария Степановна
Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстухин Леонид Степанович
Мать ребёнка: Толстухина Феоктиста Радионовна
Смерть
1934