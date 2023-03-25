Толстухина Феоктиста Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1920
Сын: Толстухин Иван Степанович
Отец ребёнка: Толстухин Степан Михайлович
Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лабутина Мария Степановна
Отец ребёнка: Толстухин Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстухин Леонид Степанович
Отец ребёнка: Толстухин Степан Михайлович
Смерть
1951