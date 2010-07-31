Асиновская Женя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсиновская Женя

Асиновская Женя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2010

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2010

Отец: Асиновский Иван

Мать: Минина Соня Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close