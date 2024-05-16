Хеселтайн (Голицына) Наталья Борисовна 13.01.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хеселтайн (Голицына) Наталья Борисовна

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

13.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920

Отец: Голицын Борис Дмитриевич

Мать: Клейнмихель (Фон Карлова) Мария (Мария Екатерина София) Георгиевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
14.08.1938

Муж: Хеселтайн Найгель

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вард (Голицына) Элизабет

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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