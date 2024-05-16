Хеселтайн (Голицына) Наталья Борисовна
Место рождения
Дата рождения13.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920
Отец: Голицын Борис Дмитриевич
Мать: Клейнмихель (Фон Карлова) Мария (Мария Екатерина София) Георгиевна
Бракосочетание
14.08.1938
Муж: Хеселтайн Найгель
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вард (Голицына) Элизабет
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно