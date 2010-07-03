Дан-Неренгин (Полянская) Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1927
Дата смерти03.07.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927
Рождение ребёнка
28.07.1948
Сын: Дан-Неренгин Виктор Ишьевич
Отец ребёнка: Дашнэрэн Ишь
Рождение ребёнка
28.08.1953
Сын: Дан-Неренгин Анатолий Ишевич
Отец ребёнка: Дашнэрэн Ишь
Развод
Неизвестно
Муж: Дашнэрэн Ишь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рындин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дашнэрэн Ишь
Развод
Неизвестно
Муж: Рындин Михаил
Смерть
03.07.2010
г.Москва