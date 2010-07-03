Дан-Неренгин (Полянская) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дан-Неренгин (Полянская) Вера Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1927

Дата смерти

03.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1927

Отец: Полянский Степан Маркович

Мать: Полянская Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.07.1948

Сын: Дан-Неренгин Виктор Ишьевич

Отец ребёнка: Дашнэрэн Ишь

Рождение ребёнка
28.08.1953

Сын: Дан-Неренгин Анатолий Ишевич

Отец ребёнка: Дашнэрэн Ишь

Развод
Неизвестно

Муж: Дашнэрэн Ишь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рындин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашнэрэн Ишь

Развод
Неизвестно

Муж: Рындин Михаил

Смерть
03.07.2010
г.Москва
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