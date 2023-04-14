Веприкова (Шевченко) Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шевченко Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
25.07.1888 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1f77d8c9-cd15-4e44-8448-a6651edcbe9e/127
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Веприков Петр Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/759671a3-8b22-4c06-a501-4842499dbce0/100
Рождение ребёнка
05.04.1897 ст.
Сын: Веприков Василий Петрович
Отец ребёнка: Веприков Петр Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/f2a09849-dff9-4fbb-bfc6-d05537cd1043/152
Рождение ребёнка
08.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Веприков Петр Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/4cf884c6-c9a0-4c9b-8d45-35983520f653/167
Рождение ребёнка
27.11.1907 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Веприков Петр Данилович
2-я Буртинская волость
Смерть
Неизвестно