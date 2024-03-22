Юрцова Татьяна Петрова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Юрин Петр Николаев
Мать: Юрина Пелагея Васильева
Бракосочетание
20.07.1883
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
12.09.1885
Сын: Глазов Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Сиротина Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
16.08.1890
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
19.05.1893
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
19.05.1893
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
06.04.1896
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
08.10.1898
Сын: Лазов Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
28.11.1900
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
09.06.1903
Сын: Глазов Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
09.06.1903
Сын: Глазов Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно