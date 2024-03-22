Юрцова Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрцова Татьяна Петрова

Юрцова Татьяна Петрова

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Юрин Петр Николаев

Мать: Юрина Пелагея Васильева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.07.1883

Муж: Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.09.1885

Сын: Глазов Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Сиротина Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1890

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1893

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1893

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1896

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1898

Сын: Лазов Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1900

Сын: Глазов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1903

Сын: Глазов Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1903

Сын: Глазов Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close