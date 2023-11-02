Вишнякова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишнякова Татьяна Петровна

Вишнякова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1960

Отец: Вишняков Петр Алексеевич

Мать: Вишнякова Мария Лаврентьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close