Ильина Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ильин Петр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ильина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ильин неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Крылова Тоня Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ильин Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ильин Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.1940

Дочь: Елистртова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ильина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Ильина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1990
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