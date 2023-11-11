Ильина Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ильина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ильин неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Крылова Тоня Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
07.06.1940
Дочь: Елистртова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ильина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Ильина Валентина Васильевна
Смерть
1990