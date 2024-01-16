Наволоцкая Капиталина Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволоцкая Капиталина Клавдиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наволоцкий Николай Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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