Наволоцкая Капиталина Клавдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наволоцкий Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наволоцкий Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно