Сагитова Мадина Адият Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Мадина Адият Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1974

Сын: Вагапов Альберт Хамид Улы

Отец ребёнка: Вагапов Хамид Салих Улы

Рождение ребёнка
10.04.1979

Дочь: Вагапова Альфия Хамид Кызы

Отец ребёнка: Вагапов Хамид Салих Улы

Рождение ребёнка
26.04.1986

Сын: Вагапов Салават Хамид Улы

Отец ребёнка: Вагапов Хамид Салих Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Хамид Салих Улы

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