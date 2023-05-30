Гликерья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: Яков
Рождение ребёнка
С 1811 по 1813 ст.
Отец ребёнка: Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
С 1818 по 1819 ст.
Сын: Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно