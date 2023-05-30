Гликерья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1779 по 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1811 по 1813 ст.

Сын: Спиркин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Семёнович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
С 1818 по 1819 ст.

Сын: Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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