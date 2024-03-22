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Лучкина Елена Сергеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лучкин Сергей Александрович

Мать: Лучкина Мария Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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