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Пашков Николай Тимофеевич
Пашков Николай Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Пашкова (Шестак) Анастасия Даниловна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать:
Пашкова Анастасия Даниловна
Смерть
2011
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