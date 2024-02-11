Пашков Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Николай Тимофеевич

Пашков Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: Пашкова Анастасия Даниловна

Смерть
2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close