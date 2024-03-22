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Кокорев Марк Тимофеев

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Тинин (кокорев) Тимофей Гаврилов

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Кокорев Авдей Марков

Мать ребёнка: Кокорева Фекла

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Матрена Маркова

Мать ребёнка: Кокорева Фекла

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Кокорев Алексей Марков

Мать ребёнка: Кокорева Фекла

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кокорев Фома Марков

Мать ребёнка: Кокорева Фекла

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Фекла

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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