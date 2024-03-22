Кокорев Марк Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Тинин (кокорев) Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кокорев Авдей Марков
Мать ребёнка: Кокорева Фекла
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Матрена Маркова
Мать ребёнка: Кокорева Фекла
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Кокорева Фекла
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кокорев Фома Марков
Мать ребёнка: Кокорева Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Фекла
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно