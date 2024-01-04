Кокорев Авдей Марков
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кокорев Марк Тимофеев
Мать: Кокорева Фекла
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кокорев Аким Авдеев
Мать ребёнка: Кокорева Федосья
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кокорев Илья Авдеев
Мать ребёнка: Кокорева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно