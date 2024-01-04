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Кокорев Авдей Марков

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кокорев Марк Тимофеев

Мать: Кокорева Фекла

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кокорев Аким Авдеев

Мать ребёнка: Кокорева Федосья

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кокорев Илья Авдеев

Мать ребёнка: Кокорева Федосья

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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