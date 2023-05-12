(Мальченко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальченко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальченко Трофим Васильевич

Мать: Дарья

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