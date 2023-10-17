Букреева (Рамазанова) Олеся Раильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Рамазанова) Олеся Раильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рамазанов Раиль Раисович

Мать: Рамазанова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
01.06.2002

Муж: Букреев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
02.12.2002

Сын: Букреев Данил Дмитриевич

Отец ребёнка: Букреев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
10.12.2005

Муж: Чайка Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
23.03.2007

Сын: Чайка Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Чайка Дмитрий Викторович

Бракосочетание
21.12.2012

Муж: Абакумов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
19.03.2014

Сын: Абакумов Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: Абакумов Алексей Викторович

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