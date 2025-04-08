Трясцына Парасковья 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Трясцына Парасковья

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась 1788

умерла Неизвестно

Супруги
Трясцын Семён ИвановичОколо 1786 г.р.
Дети
Трясцын Сергей Семёнович1809 г.р.
Трясцын Гурьян СеменовичОколо 1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцын Семён Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Трясцын Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1834 по д. Губановой (д. Губаны) ему 25 лет

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Трясцын Гурьян Семенович

Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Трясцына) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1834 по д. Губановой (д. Губаны) ей 16 лет

Рождение ребёнка
1820

Сын: Трясцын Поликарп Семёнович

Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович

В РС 1834 по д. Губановой (д. Губаны) ему 14 лет

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Трясцына) Устинья Семёновна

Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

В РС 1834 по д. Губановой (д. Губаны) ей 8 лет

Смерть
Неизвестно

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