Трясцына Парасковья
женский, родилась 1788
умерла Неизвестно
Супруги
Трясцын Семён ИвановичОколо 1786 г.р.
Дети
Трясцын Сергей Семёнович1809 г.р.
Трясцын Гурьян СеменовичОколо 1816 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Трясцына) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трясцын Поликарп Семёнович
Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Трясцына) Устинья Семёновна
Отец ребёнка: Трясцын Семён Иванович
Смерть
Неизвестно