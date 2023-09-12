Чекалина (Синицына) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалина (Синицына) Евдокия Васильевна

Чекалина (Синицына) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицын Василий Иванович

Мать: Синицына Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Чекалин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Чекалин Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close