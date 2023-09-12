Чекалина (Синицына) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицын Василий Иванович
Мать: Синицына Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Чекалин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Додина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Чекалин Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно