Иванова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Людмила Ивановна

Иванова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Анастасия Филлиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close