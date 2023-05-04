Заколюкина (Плитникова) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина (Плитникова) Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Заколюкин Фёдор Матвеев

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1888 ст.

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.10.1891 ст.

Сын: Заколюкин Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.05.1894 ст.

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Лаврентий Фёдоров

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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