Заколюкина (Плитникова) Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1888 ст.
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
05.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
07.05.1894 ст.
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заколюкин Лаврентий Фёдоров
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Заколюкин Фёдор Матвеев
Смерть
Неизвестно